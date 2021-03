Volksabstimmung : Hochrechnung: Schweizer beschließen Verhüllungsverbot

Bern In der Schweiz dürfen muslimische Frauen in der Öffentlichkeit künftig möglicherweise keine Burka mehr tragen. Ersten Hochrechnungen zufolge stimmten 51 Prozent der Eidgenossen für ein Verhüllungsverbot.

Die Vorlage zielt darauf ab, muslimischen Frauen das Tragen von Nikab oder Burka im öffentlichen Raum zu verbieten. Mit der Annahme käme diese Kleidervorschrift in die Verfassung und würde auf Straßen, in Restaurants und Geschäften gelten. Eine Ausnahme gäbe es für religiöse Versammlungsräume. Ein solches Verbot existierte bereits in den Kantonen St. Gallen und Tessin. Auch in Frankreich, Österreich, den Niederlanden und anderen Ländern gibt es Verhüllungsverbote.