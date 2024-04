Krieg in Nahost Hoffnung auf Fortschritte bei Gesprächen über Feuerpause

In den Verhandlungen über die Freilassung weiterer Geiseln aus dem Gazastreifen und eine mögliche Feuerpause gibt es dem Präsidenten des Weltwirtschaftsforums (WEF) zufolge offenbar wieder Bewegung. „Es gibt etwas Bewegung in den Gesprächen über die Geiseln und für einen möglichen Weg aus der Sackgasse, in der wir uns befinden“, sagte Forumspräsident Børge Brende in Riad.