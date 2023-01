Sprachreisen : Hohe Hürden für Schulfahrten seit Brexit

London Englischsprachig, nah und beliebt: Lange reisten Jahr für Jahr Hunderttausende Schüler aus Deutschland und anderen Ländern Europas nach Großbritannien. Pandemie und Brexit haben diese Ära jäh beendet. Endgültig?

Glaubt man den Ergebnissen einer Umfrage des Branchenverbandes Tourism Alliance unter gut 80 europäischen Anbietern solcher Reisen, sind 2022 bis Ende des Sommers 83 Prozent weniger Schülerinnen und Schüler aus Europa nach Großbritannien gereist als noch 2019 - also vor Brexit und Pandemie. Bis August brachten die Anbieter lediglich gut 37.000 Schülerinnen und Schüler ins Vereinigte Königreich, um ihr Englisch zu verbessern, Land und Kultur kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen. Das ist ein massiver Einbruch: 2019 waren es noch rund 306.000.

Zahl der EU-Studienanfänger erneut gesunken

Die Zahl der EU-Studienanfänger in Großbritannien ist laut Zahlen der zentralen Vergabestelle UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) 2022 erneut gesunken. Zum Start des akademischen Jahres wurden im Herbst 10.910 angehende Studierende aus der EU zugelassen. 2021 waren es noch 12.670. Im Jahr 2020, als noch die alten Regeln galten, waren es noch mehr als doppelt so viele.

„List of Travellers“-Prinzip abgeschafft

Bei kurzfristigen Aufenthalten wie Schulreisen hat der enorme Einbruch vor allem einen praktischen Grund: Betreuer können mit den Schülern nicht mehr wie bisher als Gruppe einreisen, indem sie eine Liste mit Daten der Mitreisenden vorliegen. Nach dem Brexit ist dieses „List of Travellers“-Prinzip abgeschafft worden. Stattdessen müssen nun alle Schüler einzeln einen Reisepass vorlegen.

„Viele Schulkinder haben aber gar keine Reisepässe“, sagt Richard Toomer, Chef der Tourism Alliance, der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem müssten teils Visa beantragt werden - etwa für Schüler anderer Staatsbürgerschaften ohne Anrecht auf einen EU-Reisepass. „Die Hürden werden unüberwindbar“, fasst Toomer zusammen. „Der Einfluss des Brexits ist absolut dramatisch.“ Er bedauert dabei vor allem den Verlust der Kontakte, die Schülerinnen und Schüler auf den Reisen üblicherweise haben. „Nicht nur kommen sie immer wieder, sondern tragen auch ihre Erfahrungen in den britischen Regionen zurück in die Heimat.“

Südengland spürt Rückgang der Sprachreisen

Während es für viele Schulklassen gemäß dem Hit der britischen Band The Clash „London Calling“ (deutsch: „London ruft“) hieß, ist bei Sprachreisen besonders die englische Südküste beliebt. Für Städte wie Brighton, Hastings oder Bournemouth sind die Fahrten ein elementarer Wirtschaftsfaktor. Nicht nur die Sprachschulen selbst, auch Unterkünfte, Gastronomie und andere Bereiche haben jahrzehntelang davon profitiert. „Dieser Sektor hat einen heftigen Schlag abbekommen“, sagt Toomer. Seinem Verband zufolge hängen rund 17.000 Jobs an der Branche. „Das ist ein Problem, das gelöst werden muss.“

Der Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreise-Veranstalter kann den Einbruch bestätigen. „Die Branche ist ganz schön gebeutelt“, sagt Geschäftsführerin Julia Richter der dpa. Nur ganz vereinzelt habe es 2022 solche Fahrten gegeben. Das habe neben dem Brexit allerdings auch an der unsicheren Corona-Lage im vergangenen Winter und Frühjahr gelegen, in der noch Einschränkungen galten und das langfristige Planen fast unmöglich war.

Wie die britischen Anbieter sieht aber auch der deutsche Verband in den verschärften Einreisebestimmungen die größte Hürde. Dass alle Schüler einen Reisepass oder manche sogar ein Visum bräuchten, mache Teilhabe für alle deutlich schwerer, betont Richter. „Das braucht alles Vorlauf und verursacht zusätzliche Kosten. Viele Schulen oder Lehrer, die Klassenfahrten organisieren, schreckt das ab.“

Stattdessen Fahrten nach Irland oder Malta zu unternehmen, bringt andere Hürden mit sich. Diese Ziele seien weniger leicht mit Zug oder Bus zu erreichen und damit längst nicht so kostengünstig und nachhaltig wie Fahrten nach Großbritannien - was für viele eine wichtige Rolle spiele, so der Verband. „Zu Südengland gibt es kaum eine günstige und nachhaltige Alternative.“