Umstrittenes Sicherheitsgesetz : Hongkong: Chefs von pro-demokratischer Zeitung festgenommen

Hongkong Bei dem Vorgehen gegen die Demokratiebewegung nehmen die Hongkonger Behörden auch kritische Medien ins Visier. Dabei bedienen sie sich des umstrittenen Sicherheitsgesetzes. Kritik kommt auch aus Berlin.

Die Hongkonger Polizei teilte am Donnerstag mit, sie habe stichhaltige Beweise dafür, dass mehr als 30 in der „Apple Daily“ veröffentlichten Artikel darauf abgezielt hätten, andere Staaten zu Sanktionen gegen China und Hongkong zu bewegen. Die Rede war von einer „Verschwörung mit dem Ausland“. Der Hongkonger Sicherheitsminister John Lee sagte, dass die Polizei nicht auf „normale journalistischer Arbeit“ reagiert hätte. Die Zeitung habe auf die Gefährdung der nationalen Sicherheit abgezielt. Lee warnte, dass sich jeder, der in Hongkong journalistisch tätig ist, an geltende Gesetze halten müsse.