Gegen Kaution auf freiem Fuß : Hongkonger Aktivist Joshua Wong bleibt vorerst frei

Hongkong Der 23-jährige Joshua Wong wird beschuldigt, im vergangenen Oktober an einer unerlaubten Versammlung teilgenommen zu haben. Der Aktivist sieht in dem Verfahren, das nun im Dezember fortgesetzt werden soll, eine „politische Verfolgung“.

Wong hatte kurz vor seinem Gerichtstermin am Mittwoch vermutet, dass er in Haft muss. „Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich zu Gefängnis verurteilt werde“, schrieb Wong auf Twitter.

Es handele sich um „politische Verfolgung“, schrieb Wong weiter. Hongkonger sollten so vor dem chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober, an dem es in der Vergangenheit immer wieder große Protestmärsche gegeben hatte, eingeschüchtert werden.