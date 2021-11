Menschenrechte : HRW: Zahlreiche afghanische Sicherheitskräfte exekutiert

Taliban-Kämpfer in Kabul sichern nach der Explosion einer Bombe den Straßenrand. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) sind seit der Machtübernahme in Afghanistan zahlreiche ehemalige Sicherheitskräfte der Regierung verschwunden oder exekutiert worden. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Kabul Seit der Machtübernahme der Taliban müssen ehemalige Sicherheitskräfte der afghanischen Regierung laut Menschenrechtlern um ihr Leben fürchten; viele von ihnen seien getötet worden oder unauffindbar.

Nach einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) sind seit der Machtübernahme der militant- islamistischen Taliban in Afghanistan zahlreiche ehemalige Sicherheitskräfte der Regierung verschwunden oder exekutiert worden.

Taliban-Kräfte hätten in vier der 34 Provinzen des Landes mehr als 100 ehemalige Soldaten, Polizisten oder Geheimdienstler hingerichtet oder verschwinden lassen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht.