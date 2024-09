Krieg in Nahost Hunderte Pager explodieren im Libanon - was steckt dahinter?

Das erklärte Ziel der Hisbollah ist der Widerstand gegen den Erzfeind Israel. Seit Beginn des Gaza-Krieg vor bald einem Jahr handelt sie nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der islamistischen Hamas in dem umkämpften Küstenstreifen. Beide gehören zu Irans sogenannter „Achse des Widerstands“ - einer Allianz gegen den gemeinsamen Feind Israel. Die Hisbollah will - ähnliche wie andere Milizen der Widerstandsachse - ihre Angriffe gegen Israel erst einstellen, wenn die „Aggressionen gegen Gaza und das palästinensische Volk“ gestoppt werden. Israel greift im Gegenzug immer wieder Ziele im Libanon an.