Frankreich : Hunderttausende wollen gegen Rentenreform demonstrieren

Auch am Samstag wollen die Franzosen wieder gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gehen. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Paris Einem Vorhaben der Regierung stellen die Gewerkschaften den geballten Protest auf der Straße entgegen. Hunderttausende wollen am Samstag erneut gegen die Rentenreform demonstrieren.

In Frankreich werden am Samstag erneut landesweit Hunderttausende Menschen erwartet, die gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron demonstrieren wollen. Zum vierten Mal mobilisieren die Gewerkschaften gegen die Pläne der Mitte-Regierung zu einem Anheben des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Zweimal bereits gingen über eine Million Menschen auf die Straßen und es gab landesweite Streiks. Am vergangenen Dienstag wurden 750.000 Teilnehmer bei Protesten gezählt. Über die umstrittene Reform läuft seit einer Woche eine turbulente Debatte im Parlament.