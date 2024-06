Justiz Hunter Biden in Waffen-Prozess schuldig gesprochen

Hunter Biden fiel nach der Urteilsverkündung der Presse im Gerichtssaal zufolge Familienmitgliedern in die Arme. Anschließend verließ er das Gebäude - Hand in Hand mit seiner Partnerin und seiner Stiefmutter, First Lady Jill Biden. Während des Waffenprozesses in Wilmington, wo die Bidens ein Haus besitzen, wurde einiges an schmutziger Wäsche gewaschen. Hunter Bidens Tochter Naomi sagte unter Tränen aus, auch seine ehemaligen Partnerinnen wurden befragt. Die Aussagen warfen ein Schlaglicht auf die Drogensucht des Präsidentensohnes, die er in seiner Autobiografie selbst öffentlich gemacht hatte. Er bestreitet jedoch, während des Waffenkaufs drogenabhängig gewesen zu sein.