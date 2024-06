USA Hunter Bidens Anwaltszulassung in Washington ausgesetzt

Nach der Verurteilung wegen illegalen Waffenbesitzes verliert Präsidentensohn Hunter Biden in der US-Hauptstadt Washington vorerst seine Berechtigung, als Anwalt zu arbeiten. Die Zulassung werde mit Blick auf das Urteil „mit sofortiger Wirkung“ ausgesetzt, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Anordnung eines Berufungsgerichtes in Washington. Der zuständige Ausschuss der Anwaltskammer in Washington solle ein Disziplinarverfahren einleiten und sich mit der Frage befassen, ob Hunter Biden noch als Anwalt arbeiten dürfe.