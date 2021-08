70 Prozent der Erwachsenen in der EU geimpft : So unterschiedlich sind die Impfquoten in den EU-Ländern

So unterschiedlich sind die Impfquoten in den EU-Ländern

70 Prozent der Erwachsenen in der EU geimpft

Mehr als 70 Prozent der Erwachsenen in der EU sind vollständig geimpft. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Interaktiv Brüssel Im Kampf gegen die Corona-Pandemie feiert die EU das Erreichen eines wichtigen Ziels: 70 Prozent der Erwachsenen sind vollständig geimpft. Von einer gerechten Verteilung kann man dabei aber nicht sprechen.

Die Europäische Union hat im Kampf gegen das Coronavirus ein wichtiges Ziel erreicht. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom Dienstag sind mittlerweile 70 Prozent der Erwachsenen in der Staatengemeinschaft vollständig geimpft. „Das sind mehr als 250 Millionen Menschen, die immunisiert sind“, erklärte die Chefin der Exekutive der EU. Sie sprach von einer „großen Leistung“ und einem „Meilenstein“.

In Deutschland waren zuletzt rund 64 Prozent der 18- bis 59-Jährigen und rund 84 Prozent der mindestens 60 Jahre alten Menschen vollständig geimpft (Stand 30.08.). Zusammengenommen entspricht dies einer Impfquote von rund 71 Prozent der Erwachsenen. Die entsprechende Quote in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen lag zuletzt bei rund 21 Prozent.