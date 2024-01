USA „In tiefer Trauer“: Mutter von Melania Trump gestorben

Melania Trump tritt nach dem Auszug aus dem Weißen Haus im Januar 2021 nur noch selten in der Öffentlichkeit auf. Das Ex-Model kommt aus Slowenien und lebt seit den 1990er Jahren in den USA. Nach der Hochzeit mit Donald Trump im Jahr 2005 erwarb sie die US-Staatsbürgerschaft. Trump selbst will nach der Wahlniederlage gegen Joe Biden 2020 bei der Präsidentschaftswahl im November erneut für die Republikaner antreten.