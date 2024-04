Konflikte Indien: Sicherheitskräfte töten 29 maoistische Rebellen

Die Maoisten sind in Waldgebieten mehrerer indischer Bundesstaaten aktiv. Sie lehnen die parlamentarische Demokratie ab und kämpfen nach eigenen Angaben für die arme indigene Landbevölkerung. Chhattisgarh ist von dem Aufstand besonders betroffen. Besonders viele Tote bei gewaltsamen Vorfällen mit Maoisten in Indien gab es nach Daten eines Portals zu Terrorismus in Südasien (South Asia Terrorism Portal, kurz: SATP) einer Denkfabrik in Neu-Delhi zwischen 2005 und 2011: Dabei starben pro Jahr jeweils zwischen mehr als 600 und mehr als 1100 Zivilisten, Sicherheitskräfte sowie Maoisten. Inzwischen sind die Zahlen demnach gesunken. In diesem Jahr wurden bis vor dem neuesten Vorfall 98 Tote im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen Moisten und Sicherheitskräften verzeichnet.