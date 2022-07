Stimmauszählung : Indien wählt neues Staatsoberhaupt: Indigene Frau Favoritin

Neu Delhi Draupadi Murmu war vor ihrer politischen Karriere Lehrerin - nun hat die Parteikollegin von Premierminister Modi beste Chancen, neue Präsidentin der weltweit größten Demokratie zu werden.

Die knapp 5000 Abgeordneten der Legislativen des Landes und der Bundesstaaten konnten am Montag in den jeweiligen Parlamentsgebäuden ihre Stimmzettel abgeben. Diese werden nun am Donnerstag in der Hauptstadt Neu Delhi ausgezählt. Der Präsident oder die Präsidentin wird alle fünf Jahre gewählt.