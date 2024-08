Am Rande des Dschungels Indonesien feiert Unabhängigkeitstag in neuer Hauptstadt

Jokowi hatte den Umzug 2019 angekündigt. Hauptgrund ist, dass Jakarta auf der Insel Java langsam untergeht und bereits weite Teile der Stadt unter dem Meeresspiegel liegen. Bis 2050 könnte das gesamte Gebiet von Nord-Jakarta überflutet sein. Hinzu kommen Verkehrschaos und Smog in der Mega-Metropole mit elf Millionen Einwohnern (und fast 34 Millionen in der Metropolregion). Nusantara liegt etwa zwei Flugstunden nordöstlich von Jakarta in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo.