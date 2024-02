Wahlen Indonesien hat gewählt - Ex-General klarer Favorit

Gegen Prabowo traten der Gouverneur der Provinz Zentraljava, Ganjar Pranowo (55), und der frühere Gouverneur von Jakarta und Ex-Bildungsminister Anies Baswedan (54) an. Auf der Urlaubsinsel Bali bildeten sich schon am Morgen Schlangen vor den Wahllokalen, viele kamen in ihrer traditionellen Kleidung. Auch in der Hauptstadt Jakarta auf Java war der Zustrom groß, nachdem zunächst Starkregen mehrere Stadtteile überflutet hatte. „Aber das scheint die Leute nicht abzuhalten“, berichtete Denis Suarsana, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Jakarta. Auf Nachfrage sagen die meisten Wähler, dass nur Prabowo die nötige Erfahrung mitbringe, um den wirtschaftlichen Siegeszug der Jokowi-Ära fortzuführen. Dass er den Sohn des Amtsinhabers, Gibran Rakabuming Raka, als Vize-Präsidenten nominiert hat, sehen Beobachter als Geniestreich.