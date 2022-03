Kurdenhauptstadt Erbil : Iran beansprucht Raketenangriff im Irak für sich

Teheran Nach einem Angriff auf die Kurdenhauptstadt Erbil im Nordirak bekennt sich Teheran zu der Attacke.

Der Iran hat einen Raketenangriff auf mehrere Gebäude in der Kurdenhauptstadt Erbil im Norden des Iraks für sich beansprucht. Die Revolutionsgarden (IRGC) behaupteten am Sonntag in Teheran, der Beschuss habe einem Stützpunkt des israelischen Geheimdienstes gegolten.