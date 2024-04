Verbündete des Iran Das teuflisch verzweigte Netzwerk der Mullahs

Annalena Baerbock ist schon wieder unterwegs. Am Dienstagmittag tritt sie noch mit dem jordanischen Außenminister Ayman Safadi in Berlin aufeinander. Das Thema: der Krieg in Gaza und der drohende Krieg zwischen Israel und Iran. Danach bricht die deutsche Außenministerin erneut nach Israel auf, ihre siebte Reise dorthin seit dem Terror der Hamas am 7. Oktober vergangenen Jahres. Die Lage: „hochdramatisch“. Mit ihrem Amtskollegen Safadi tausche sie sich mittlerweile „im Grunde wöchentlich“ aus – Telefonate, Treffen, SMS. Wie nur kann ein Krieg, der zum Flächenbrand würde, zwischen Iran und Israel verhindert werden? Baerbock bekennt: „Der Angriff Irans auf Israel hat uns seither den Schlaf geraubt.“ Diplomatie rund um die Uhr.