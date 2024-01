Regime in Teheran Das iranische Raketenarsenal ist das größte im Nahen Osten

Iranische Raketen sind die wichtigsten Waffen in der Eskalation im Nahen Osten: Die Geschosse trafen in den vergangenen Tagen ihre Ziele in Syrien, im Irak und in Pakistan. Der Iran hat das größte Raketenarsenal der Region und kann Israel und Nato-Staaten wie die Türkei treffen. Zudem rüstet die Islamische Republik ihre Verbündeten wie die Huthi-Rebellen im Jemen oder die Hisbollah-Miliz im Libanon mit Raketentechnologie und Drohnen aus. Doch die Raketen machen den Iran nicht unangreifbar.