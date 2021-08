Diplomatie : Iran verurteilt Bidens Worte: „illegale Drohung“

Teheran Der Iran und die USA unterhalten seit mehreren Jahrzehnten keine diplomatischen Beziehungen. Ob sich das bald ändert? Eine jüngst gemachte Aussage von US-Präsident Biden wurde nun vom Iran als Drohung ausgelegt.

„Biden hat den Begriff „andere Optionen“ verwendet und dies ist ganz klar eine illegale Drohung gegen ein anderes Land“, twitterte Sicherheitssekretär Ali Schamchani am Samstag. Somit werde auch der Iran demnächst „andere Optionen“ als legitime Gegenmaßnahme gegen die USA in Betracht ziehen.

Hintergrund der Reaktion aus Teheran war Bidens Aussage in einem Treffen am Freitag mit dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Biden zufolge würden die USA in den Beziehungen zum Iran zunächst auf Diplomatie setzen. „Aber wenn Diplomatie versagt, sind wir bereit, uns anderen Optionen zuzuwenden“, fügte der US-Präsident hinzu.