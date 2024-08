Islamische Kleiderordnung Iran: Vorgehen der Sittenpolizei löst Empörung aus

Ein Video in den sozialen Medien sorgt im Iran für Wut und Empörung. Auf diesem ist zu sehen, wie die Sittenpolizei die minderjährige Nafas H. auf offener Straße in der Hauptstadt Teheran äußerst grob in ein Polizeiauto zerrt und abführt. Die 14-Jährige und ihre gleichaltrige Freundin, die auch festgenommen wurde, trugen kein Kopftuch.