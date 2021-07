USA : Iranische Geheimdienstler wegen Entführungsplan angeklagt

Masih Alinejad machte Irans scheidenden Präsidenten Hassan Ruhani für den Entführungsversuch verantwortlich. Foto: ---/Office of the Iranian Presidency/AP/dpa/Archivbild

Washington Im Iran landen Regierungskritiker nicht selten im Gefängnis, weshalb viele von ihnen ins Ausland fliehen. Doch auch dort müssen sie offenbar auf der Hut sein, wie ein Fall in den USA zeigt.

Die Staatsanwaltschaft in New York hat vier Mitarbeiter oder Informanten des iranischen Geheimdienstes wegen der geplanten Entführung einer US-Menschenrechtsaktivistin angeklagt.

Sie wollten die im Stadtteil Brooklyn ansässige iranischstämmige Amerikanerin entführen und in den Iran verschleppen, wo ihr als Kritikerin des iranischen Regimes Strafverfolgung gedroht hätte, wie das Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) erklärte.

„Diese Unterstellungen sind so grundlos und lächerlich, dass sie nicht mal eine Antwort wert sind“, sagte der iranische Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Mittwoch. Die geplante Entführung einer Person, die auf der Gehaltsliste der USA stehe, höre sich an wie ein „Hollywood-artiges Drehbuch“, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Isna.