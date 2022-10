Demonstrationen im Iran : Iranische Justiz klagt nach Protesten Hunderte Menschen an

Beratungsstelle in Siegburg : Jinda Ataman setzt sich für Geflüchtete aus aller Welt ein Jinda Ataman hat ein offenes Ohr für Menschen aus aller Welt. Seit 2016 arbeitet sie hauptberuflich in der Flüchtlingsberatungsstelle der Kurdischen Gemeinschaft Rhein-Sieg/Bonn in Siegburg. Menschen zu beraten, hat in ihrer Familie Tradition.