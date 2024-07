Nahost Irans Chamenei droht Israel mit harter Bestrafung

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, die den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) nahe steht, wurde Hanija um 2.00 Uhr morgens Ortszeit (0.30 Uhr MESZ) „von einem Gegenstand aus der Luft“ tödlich getroffen. Er habe sich in einer „speziellen Residenz“ im Norden der Hauptstadt befunden. Hanija soll laut noch unbestätigten Medienberichten am Donnerstag in Teheran beigesetzt werden. Die IRGC gab bekannt, dass sie in Kürze weitere Details zu dem Anschlag veröffentlichen werden.