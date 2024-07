Iran für Dialog Irans neuer Präsident: Verteidigungsdoktrin ohne Atomwaffen

Peseschkian wird am 30. Juli im Parlament vereidigt und dann offiziell seine Arbeit aufnehmen. In seinem Artikel mit der Überschrift „Botschaft an die Welt“ stellte er seinen geplanten außenpolitischen Kurs vor. Ihm geht es demnach vor allem um gute Beziehungen zu den Regierungen in der Region und den islamischen Staaten. Die Zusammenarbeit mit Russland und China möchte er weiterhin intensiv fortsetzen, gleichzeitig plant er einen „konstruktiven Dialog“ mit europäischen Ländern.