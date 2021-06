Konflikte : Israel attackiert Ziele im Gazastreifen

Gaza/Jerusalem Trotz vereinbarter Waffenruhe: Als „Reaktion auf Brandballons“ hat die israelische Armee Militäreinrichtungen und einen Raketenstartplatz im Gazastreifen beschossen.

Der Angriff sei eine „Reaktion auf Brandballons“ gewesen, die zuvor aus dem Küstengebiet in Richtung Israel losgeschickt worden seien, teilte das Militär in der Nacht zu Freitag über Twitter mit. Die Armee befinde sich in erhöhter Bereitschaft „für verschiedene Szenarien und wird ihre Angriffe auf Hamas-Terrorziele in Gaza fortsetzen“, hieß es.