Nach Apartheid-Warnung : Israel bestellt französischen Botschafter ein

Jerusalem/Paris Israel hat den französischen Botschafter einbestellt, um ihm eine Rüge zu erteilen. Frankreichs Außenminister hatte zuvor in einem Interview vor der Gefahr einer „Apartheid“ gewarnt.

Nach Apartheid-Warnungen des französischen Außenministers hat Israel den Botschafter des Landes einbestellt. Der israelische Außenminister Gabi Aschkenasi habe den Gesandten in sein Büro zitiert, um ihm eine Rüge zu erteilen, teilte das Außenministerium in Jerusalem mit.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte bei einem Interview am Sonntag vor der Gefahr einer „Apartheid“ gewarnt. Auch in israelischen Städten seien es im Rahmen der jüngsten Eskalation der Gewalt zwischen militanten Palästinensern und Israel zu Konfrontationen zwischen Juden und Arabern gekommen. Das zeige, dass wenn es eine andere Lösung als die Zweistaatenlösung gebe, man „die Zutaten für eine Apartheid“ habe, die lang anhalten könnte, sagte er in der Sendung Grand Jury. „Wir müssen also versuchen, diese Situation zu vermeiden.“