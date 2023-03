Nahost Israel: Chaos wegen Justizreform - Verschiebung angekündigt

Nach wochenlangen Massenprotesten soll Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei seiner umstrittenen Justizreform eingelenkt haben. Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir habe sich mit Netanjahu auf eine Verschiebung bis zur Pause des Parlaments Ende Juli verständigt, teilte ein Sprecher Ben-Gvirs mit. Im Gegenzug werde eine „Nationalgarde“ unter der Führung des rechtsextremen Ministers eingerichtet. Was dies konkret bedeutet, war zunächst unklar. Am Abend (gegen 19.00 Uhr, MESZ) wollte sich Netanjahu in einer Rede an die Nation wenden.