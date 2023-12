Ein Lichterfest in Kriegszeiten Israel feiert das Chanukka-Fest

Ein Lichterfest in Kriegszeiten

Tel Aviv · Am Donnerstagabend beginnt das Chanukka-Fest. Die Israelis sind in diesem Jahr hin- und hergerissen zwischen friedlicher Feier und Protest. Einige hoffen noch immer auf die Rückkehr ihrer Angehörigen aus der Hamas-Geiselhaft.

Vor Kriegsausbruch: Ein jüdischer Mann hat 2017 in Jerusalem zu Chanukka ein heiliges Buch gelesen. Wie sieht das Lichterfest in diesem Jahr aus?

