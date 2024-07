Israels Angriff auf Huthis im Jemen Eskalation an einer dritten Front im Israel-Gaza-Krieg

Während der Krieg im Gazastreifen weiter tobt, während Israels Schlagabtausch mit der libanesischen Hisbollah immer heftiger wird, droht nun womöglich noch Eskalation an einer dritten Front: zwischen Israel und den Huthi-Rebellen im Jemen. Am frühen Freitagmorgen war eine mit Sprengstoff beladene Drohne in ein Wohnhaus in Tel Aviv eingeschlagen. Wacklige Handyvideos zeigen, wie die Drohne vor nachtschwarzem Himmel den stillen Mittelmeerstrand überfliegt und Sekunden später eine Explosion in einem mehrstöckigen Gebäude auslöst. Ein Mann kam dabei ums Leben, mindestens acht weitere Menschen wurden verletzt. Die Hu­this übernahmen Verantwortung.