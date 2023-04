Nahost-Konflikt Israel greift nach Beschuss Hamas-Ziele in Gaza an

Tel Aviv · Die Spannungen im Nahen Osten halten an, etwa auf dem Tempelberg in Jerusalem. Aus dem Gazastreifen und dem Libanon werden Raketen in Richtung Israel abgefeuert - das israelische Militär reagiert.

07.04.2023, 00:39 Uhr

Nach schwerem Beschuss durch mutmaßlich militante Palästinenserorganisationen aus dem Libanon hat Israels Armee in der Nacht zum Freitag Ziele im Gazastreifen angegriffen. Kampfjets hätten unter anderem Waffenfabriken der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas bombardiert, teilte die Armee mit. Ob es Verletzte oder gar Tote gab, war zunächst unklar. Palästinensischen Medien und Augenzeugen zufolge waren über der Küstenenklave Explosionen zu hören und Rauch zu sehen. Zuvor waren laut Armee 34 Raketen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet gefeuert worden - so viele wie seit 2006 nicht mehr. Ein Großteil sei abgefangen worden. Zwei Menschen im Norden Israels wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Die israelische Armee geht von einer Beteiligung der im Gazastreifen herrschenden Hamas oder der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad aus. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Abend ein hartes Vorgehen angedroht. Der Eskalation vorausgegangen waren Zusammenstöße der israelischen Polizei mit Palästinensern auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem. Medienberichten zufolge setzte die Polizei zwei Nächte in Folge Schlagstöcke, Tränengas und Gummigeschosse ein, um Palästinenser aus der Al-Aksa-Moschee zu entfernen. Eine Polizeisprecherin teilte mit, Jugendliche hätten zuvor Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten geworfen und versucht, sich in der Moschee zu verbarrikadieren. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Er ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen. Auf dem Gelände um die Moschee kommt es immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen. © dpa-infocom, dpa:230406-99-228018/16

(dpa)