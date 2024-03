Israel hält Hilfskonvois auf 2,2 Millionen Menschen in Gaza droht Hungersnot

Tatsächlich gibt es erhebliche Schwierigkeiten nicht nur bei der Lieferung, sondern auch der anschließenden Verteilung der Güter. In einer Umfrage des Palestinian Center for Policy and Research (PSR) in Ramallah, der von der Konrad-Adenauer-Stiftung gefördert wird, klagen 70 Prozent der Befragten, dass es bei der Verteilung von Hilfen durch UNRWA unfair zugehe. Zudem werden seit Wochen Vorwürfe laut, dass die Hamas Hilfsgüter an die eigenen Männer weiterleite oder teuer auf dem Markt verkaufe.