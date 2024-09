Konflikt in Nahost Israel: Hisbollah-Kommandeur bei Angriff in Beirut getötet

Bei dem Angriff in dem dicht besiedelten Vorort der Hauptstadt kamen nach libanesischen Angaben mehrere Personen ums Leben. Augenzeugen zufolge breitete sich rasch Panik aus, viele Bewohner brachen fluchtartig auf. Auf Videos in sozialen Medien waren verheerende Szenen in dem südlichen Vorort Beiruts zu sehen, mit mehreren zerstörten Autos und beschädigten Häuserfassaden. Das Gebiet gilt als Hochburg der Hisbollah.