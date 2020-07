Warnung an Libanon : Israel: Hisbollah-Kommando an Grenze gestoppt

Israel: Hisbollah-Kommando an Grenze gestoppt

Warnung an Libanon

Zwei israelische Soldaten stehen an einem Kontrollpunkt nahe der Grenze zum Libanon. Foto: Ayal Margolin/JINI/XinHua/dpa

Tel Aviv/Beirut Seit Tagen wachsen die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah. Auslöser war ein Angriff in Syrien, bei dem ein Mitglied der Miliz getötet worden sein soll. Nun wird nach Armeeangaben ein Hisbollah-Kommando an der Grenze aufgehalten.

Die angespannte Lage an der israelisch-libanesischen Grenze ist am Montag gefährlich eskaliert. Es sei zu einem Schusswechsel in der Region Har Dov im Norden des Landes gekommen, sagte der israelische Militärsprecher Jonathan Conricus.