Gaza-Krieg Israel im Terrain der Hamas: „Augenmerk auf den Untergrund“

Mit unmittelbar bevorstehenden Kämpfen in den Tunneln rechnet Orbach eher nicht. „Das israelische Militär wird dies nur in Einzelfällen in Erwägung ziehen, in denen es keine andere Möglichkeit gibt“, sagt Orbach. Es gebe eine extra für diesen Fall trainierte Spezialeinheit. „Tunnelkämpfe bergen aber ein sehr hohes Risiko.“ Es gebe kein GPS in den Tunnel, nur wenig Licht, Schüsse könnten von den Wänden abprallen und die Soldaten selbst treffen.