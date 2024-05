Krieg in Nahost Israel setzt „begrenzte“ Einsätze in Rafah fort

Am Vorabend des israelischen Gedenktags für gefallene Soldaten und Terroropfer forderten die Angehörigen getöteter Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas ein würdiges Begräbnis für ihre Toten. Die Hinterbliebenen hätten kein Grab, an dem sie ihrer Liebsten gedenken können, sagte die Lebensgefährtin eines Mannes, der nicht mehr am Leben ist. Der Vater einer getöteten Geisel forderte die Regierung auf, „die Lebenden und die Toten zurückzubringen.“ Am Gedenktag werde seine Familie an einem leeren Grab stehen.