Israelische Geisel berichtet von sexueller Gewalt „Es kann jeden Moment wieder passieren“

Gut zwei Wochen hatte die Israelin Amit Soussana als Geisel in Gaza ausgeharrt, als es passierte. Ein Mann namens Muhammad, der sie tags und nachts bewachte, richtete seine Pistole auf sie und zwang sie zu einem „sexuellen Akt“. So erzählte es Soussana der New York Times, die ihren Bericht diese Woche veröffentlichte. Nach dem Übergriff, den sie nicht näher beschreiben wollte, habe sie es kaum ausgehalten, Muhammad anzusehen: „Man ist mit ihm zusammen und weiß, es kann jeden Moment wieder passieren. Man ist vollkommen abhängig von ihm.“