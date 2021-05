Nahost-Konflikt : Israel und Hamas dementieren Waffenruhe-Bericht

Eine israelische Artillerie feuert von einer Position in der Nähe von Sderot in Richtung des Gazastreifens. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv/Gaza Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas dauert an. Berichte über eine bevorstehende Waffenruhe werden zurückgewiesen. Die Waffen könnten dennoch in Kürze schweigen.

Das israelische Fernsehen hatte berichtet, im Rahmen internationaler Vermittlungsbemühungen könnten von 6.00 Uhr Ortszeit (5.00 MESZ) am Donnerstag die Waffen schweigen. Sicherheitskreise rechneten jedoch binnen weniger Tage mit einem Ende der Kampfhandlungen. Besonders von US-Seite werde wachsender Druck auf Israel ausgeübt, den Einsatz zu beenden.

In Israel mehren sich die Forderungen, die Übergabe der Leichen zweier seit dem letzten Gaza-Krieg 2014 festgehaltener Soldaten sowie die Freilassung zweier israelischer Gefangener mit einer Waffenruhe zu verknüpfen. Israel und die Hamas hatten in den vergangenen Jahren immer wieder über Unterhändler über einen Austausch verhandelt. Die Hamas forderte im Gegenzug stets die Freilassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen.

Der jüngste Konflikt war nach wochenlanger Zuspitzung im Laufe des muslimischen Fastenmonats Ramadan am 10. Mai eskaliert. Militante Palästinenser im Gazastreifen begannen, Israel mit Raketen zu beschießen. Seither wurden nach Angaben der israelischen Armee mehr als 3700 Raketen vom Gazastreifen abgefeuert. Israel griff Hunderte Ziele in dem Küstengebiet an.