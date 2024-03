Streit mit USA Annäherung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn abgebremst

Die Regierungen führender arabischer Staaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vermeiden trotz der vielen Toten in Gaza und der öffentlichen Kritik an Israel in ihren Ländern bisher alles, was die Beziehungen zu Israel dauerhaft beschädigen könnte. Saudis und Emiratis haben konkrete Sanktionen der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit gegen Israel verhindert. Gegner Israels wie der Iran konnten sich nicht mit der Forderung durchsetzen, die Botschafter islamischer Staaten aus Israel abzuziehen. Ägypten, Bahrain, Jordanien, Marokko, die Türkei und die VAE bleiben bei ihrer Anerkennung Israels und treiben weiter Handel mit dem jüdischen Staat.