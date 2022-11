Wahlen : Israel wählt neues Parlament - Rechtsruck erwartet

Tel Aviv Es ist die fünfte Wahl in nur wenigen Jahren. Ex-Regierungschef Netanjahu macht sich Hoffnungen auf ein Comeback - mit Hilfe des rechtsextremen Lagers. Ob ihm dies gelingt, ist jedoch ungewiss.

Die Menschen in Israel werden heute zum fünften Mal innerhalb von nur dreieinhalb Jahren eine neues Parlament wählen. Dabei hofft Oppositionsführer Benjamin Netanjahu auf eine Rückkehr als Regierungschef. Nach jüngsten Umfragen könnte seine Partei, der rechtskonservative Likud, erneut stärkste Kraft werden. Unklar ist aber, ob sich sein rechts-religiöses Lager insgesamt eine Mehrheit der Sitze sichern können wird. Auf Twitter warnte der Politiker mit dem Spitznamen „Bibi“ vor einem Abwärtstrend in den jüngsten Umfragen und forderte seine Wählerschaft zur Stimmabgabe auf. Der Sieg sei in greifbarer Nähe, schrieb er.