Nahost Israelische Polizei erschießt 26-Jährigen in Jerusalem

Die israelische Polizei hat bei einem Vorfall in der Jerusalemer Altstadt nahe der Al-Aksa-Moschee einen 26-Jährigen erschossen. Der Mann habe bei einer Befragung nach der Waffe eines Beamten gegriffen und zwei Schüsse abgegeben, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Anschließend sei er erschossen worden. Der Mann kommt demnach aus einem arabischen Dorf in der Negev-Wüste im Süden Israels. Ein Augenzeuge berichtete laut der israelischen Nachrichtenseite „ynet“, dass der Medizinstudent erschossen worden sei, nachdem er einer Frau bei einem Streit mit der Polizei zur Hilfe geeilt sei. Die Polizei wies die Berichte am Samstag als „falsch“ zurück. Die Familie des 26-Jährigen fordert Aufklärung.