Am Rande eines Krieges in Nahost Israels Abwehr hält stand

Es war eine Eskalation mit Ankündigung: Nach wochenlangen Drohungen feuerte der Iran in der Nacht auf Sonntag über 300 Drohnen und Raketen gen Israel ab. Die meisten Geschosse wurden zwar noch außerhalb des israelischen Luftraums abgefangen, unter anderem von US- sowie jordanischen Kräften. Israels eigenes Luftabwehrsystem konnte zudem den Großteil der übrigen Geschosse unschädlich machen. Dennoch bedeutet der iranische Angriff eine Zäsur in einer schon vorher angespannten Lage im Nahen Osten, die hohe Risiken mit sich bringt – sowie womöglich eine strategische Chance für Israel.