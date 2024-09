Libanon Israels Armee: Erneut Geschosse aus dem Libanon abgefeuert

Aus dem Libanon sind nach israelischen Militärangaben erneut Raketen Richtung Nordisrael abgefeuert worden. Es seien etwa zehn Geschosse identifiziert, die aus dem Libanon auf israelisches Gebiet geschossen worden seien, teilte die israelische Armee in der Nacht mit. Die meisten seien abgefangen worden. Israels Luftwaffe hatte zuvor in der Nacht nach eigenen Angaben in einer Serie von Angriffen etwa 110 Stellungen der Hisbollah-Miliz im Südlibanon attackiert, darunter einsatzbereite Raketenabschussrampen und „terroristische Infrastruktur“. Seit dem Nachmittag seien rund 400 Ziele attackiert worden.