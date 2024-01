Krieg in Nahost Israels Armee: Weiten Einsatz über und unter der Erde aus

In Den Haag muss sich Israel indessen wegen des Vorwurfs des Genozids verantworten. Vor dem Internationalen Gerichtshof begann die Anhörung zur Völkermord-Klage Südafrikas gegen den jüdischen Staat. Israel hatte die Anklage zuvor zurückgewiesen. „Israel kämpft gegen Hamas-Terroristen, nicht die palästinensische Bevölkerung, und wir tun dies in voller Übereinstimmung mit dem internationalen Recht“, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am am Vorabend des Verfahrensauftakts in Den Haag.