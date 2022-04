Nahost : Israels Außenminister: Status quo auf Tempelberg bleibt

Jerusalem Die Verwaltung des Tempelbergs in Jerusalem wird immer wieder kontrovers diskutiert. Zuletzt kam es auf der heiligen Stätte wiederholt zu Konfrontationen. Unterdessen wird Biden in Israel erwartet.

„Muslime beten auf dem Tempelberg, Nicht-Muslime besuchen ihn“, sagte Lapid am Sonntag vor Journalisten in Jerusalem. „Es gibt keine Veränderung, es wird keine Veränderung geben“, sagte er. „Wir haben keine Pläne, den Tempelberg zwischen Religionen aufzuteilen.“

Lapid: Hamas will gezielt Unruhe auf Tempelberg stiften

Biden in Israel erwartet

US-Präsident Joe Biden wird in den kommenden Monaten in Israel erwartet. Er habe eine entsprechende Einladung angenommen, teilten das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett und das Weiße Haus am Sonntag mit. Die US-Regierung erklärte, in einem Telefonat der beiden Politiker sei es um „gemeinsame regionale und globale“ Fragen der Sicherheit gegangen, „inklusive der Bedrohung durch den Iran und dessen Stellvertretern“.