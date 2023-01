Nahost-Konflikt : Israels Polizeiminister Ben-Gvir besucht Tempelberg

Jerusalem Trotz Warnungen der Hamas hat Itamar Ben-Gvir, Israels neuer Minister für Nationale Sicherheit, den Tempelberg in Jerusalem besucht. Man werde sich einer „Organisation schändlicher Mörder nicht unterordnen“.

