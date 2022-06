Auflösung der Knesset : Israels Regierung strebt Neuwahlen an

Israels Regierung strebt Neuwahlen an

Tel Aviv Israelischen Medienberichten zufolge sollen die Bürger des Landes im Oktober erneut an die Wahlurnen. Das Parlament soll bereits in einigen Tagen aufgelöst werden.

Die Koalition will in der nächsten Woche einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen, wie israelische Medien unter Berufung auf eine Regierungserklärung mitteilten. Nach Auflösung der Knesset und bis zur Vereidigung einer neuen Regierung soll demnach der aktuelle Außenminister Jair Lapid stellvertretend das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Bislang ist Naftali Bennett auf dem Posten. Beide wollten am Abend noch eine Pressekonferenz geben.