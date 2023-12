Fatale Schüsse auf israelische Geiseln Israels Regierung zunehmend unter Druck

Irgendwo zwischen den Trümmern des Schlachtfelds, das einmal das Shejaiya-Viertel von Gaza-Stadt gewesen war, tauchten sie plötzlich auf: drei junge Männer, die Oberkörper nackt, die Hände erhoben, einer ein weißes Stück Stoff schwenkend. Ein israelischer Soldat soll die drei trotzdem für eine Bedrohung gehalten haben. Was in den Sekunden danach geschah, quält seitdem die israelische Gesellschaft: „Terroristen“, brüllte der Soldat, zielte und schoss. Erst später bemerkten die Truppen ihren furchtbaren Fehler: Sie hatten drei israelische Männer getötet, zwei Juden, einen muslimischen Beduinen. Drei der Geiseln, deren Befreiung eines der Ziele ist, wofür die Soldaten in diesen Krieg gezogen sind.