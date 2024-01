Krieg in Nahost Israels Verteidigungsminister: Kämpfe in Nord-Gaza beendet

Die Hamas und andere extremistische Gruppen feuern noch immer hin und wieder Raketen in Richtung Israel ab. Auch heute flogen etliche Geschosse aus dem Gazastreifen. Israels Armee meldete Raketenalarm im Süden des Landes. Israelischen Medien meldeten einen Einschlag in einem israelischen Ort in der Nähe des Gazastreifens. Es sei der heftigste Raketenangriff seit mehreren Wochen gewesen, berichtete die „Times of Israel“. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.