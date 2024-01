US-Vorwahlkampf Ist Trump noch zu stoppen? DeSantis steigt aus

In New Hampshire - jenem Bundesstaat, auf den am Dienstag alle Augen gerichtet sind - schneidet Haley in Umfragen dagegen deutlich stärker ab. Dort könnte die Republikanerin von einer moderateren Wählerschaft profitieren. Wenn ihre Chancen irgendwo gut stehen, dann in dem kleinen Staat im Nordosten der USA. Ein starkes Ergebnis dort würde ihr in dem Duell mit Trump Rückenwind geben. Ein schwaches Resultat dagegen wäre fatal für ihre Kampagne: Wenn nicht in New Hampshire, wo sonst sollte sie es mit ihrem Kontrahenten aufnehmen können?